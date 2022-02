A Márki-Zaynak szóló „levél” kapcsán vitára hívja az RMDSZ politikusait dr. Ujhelyi István, magyarországi EP-képviselő

Pénteken a Székelyhon szivárogtatott ki egy olyan levelet, amelyet több RMDSZ-es önkormányzati vezető írt alá még 2021 októberében. Ebben az áll, hogy az elöljárók (Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere, Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, Pataki Csaba, Szatmár Megye Tanácsának elnöke, Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke, Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere és Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke) elutasították Márki-Zay Pétert, amikor a magyarországi ellenzéki miniszterelnök-jelölt kilátásba helyezte, hogy Erdélybe látogatna. Az RMDSZ-es politikusok lényegében ebben a közös levélben jelezték, hogy a választásokig nem kívánják Márki-Zayt fogadni.



A történtek kapcsán, MSZP-s politikus, magyarországi EP-képviselő a Facebookon nyilvános vitára hívta ki az RMDSZ politikusait: (...) „Srácok, ha beszálltatok az anyaországi választási kampányba, ám legyen. A Ti döntésetek. De akkor ezt most játsszuk le!

Attila, Csaba, Hunor! Nyilvános vitára, a nemzeti együttműködés jövőjéről szóló párbeszédre hívlak ki benneteket! Bármelyikőtöket.

Évtizedek óta ismertek, az RMDSZ vezetőjeként vagy a hivatkozott, tiltakozó levél aláíróiként bátran leülhettek egy magyar európai parlamenti képviselővel” - írta."Srácok! Emlékeztek? Együtt szabadítottuk ki az aradi Szabadság szobrot! Fiatal politikusokként heti rendszerességgel egyeztettünk a számotokra fontos ügyekben. Évekig együtt szerveztük nemcsak a magyar-magyar sítáborokat, de az MSZP és az RMDSZ ifjúsági szervezetei által működtetett, rendkívül népszerű EU-tábort is öt éven keresztül közösen vittük. Emlékeztek, hogy 2004-ben még a két ország miniszterelnöke is eljött és ott tartotta meg csúcstalálkozóját? Hunor, Csaba, Ti ketten tartottátok a szocialistaa beharangozó sajtótájékoztatót. Ott álltam mellettetek és tiltakoztam, amikorminiszter barátomat koncepciós bűnvádi eljárás alá vonták, vagy amikorpártját kellett fogjuk. Nyilván arra is emlékeztek, hogy mi tartottuk az akkor feltörekvő fiataljaitoknak az önkormányzati kampányfelkészítőket.

Csaba, a 2008-as megyei tanácselnöki kampányodat szakemberi segítséggel támogattuk és nyilván Te is pontosan emlékszel, hogy anno a Ti csapatotokból delegáltunk tagot a DunaTv testületébe annak érdekében, hogy fontos befolyással tudjatok lenni az Erdélyben is fogható műsorszolgáltatásra.

Nem egy szocit kerestünk, hanem érintettet. Srácok, biztos emlékeztek, hogy én voltam az egyik fő támasza a marosvásárhelyi Félsziget Fesztiválnak, amelyet első évbenegyütt nyitottunk meg. De a mai napig szívemnek kedves nosztalgiával emlegetjük a csíkszeredai Illés-koncertet is, az „István, a király” előadással együtt, amelynek létrejöttében ugyancsak vastagon szerepet vállaltam.

Emlékeztek, hogy tomboltunk a megyei tanács ablakában, nem kevés pálinka felszabadító mámorában?

Micsoda idők voltak!" - idézi fel a régi időket Ujhelyi.A teljes bejegyzés itt olvasható el: