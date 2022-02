Több erdélyi megye hegyvidékén erős szélre és hóviharokra lehet számítani

Ezek szerint hétfőn 5 és 10 óra között másodfokú (narancssárga jelzésű) hóviharriadó lesz érvényben 1700 méter fölött a Keleti-Kárpátok északi vonulatain és az Erdélyi-szigethegységben. A szél sebessége elérheti a 100-120 kilométert óránként, hótorlaszok kialakulása várható, a látótávolság jelentősen lecsökken.A Keleti- és a Nyugati-Kárpátokban, illetve a Déli-Kárpátok nyugati vonulatain hétfőn 2 és 15 óra között szintén erős szélre és elszórtan hóviharokra lehet számítani, a légmozgás sebessége elérheti a 70-80 kilométer óránként. Helyenként hóhullás is lehetséges.A két figyelmeztető előrejelzés Fehér, Bákó, Bihar, Beszterce-Naszód, Kolozs, Krassó-Szörény, Hunyad, Hargita, Máramaros, Maros, Neamţ, Szilágy, Szatmár és Suceava megyét érinti.Hétfő 18 órától kedd 20 óráig elsőfokú (sárga jelzésű) hóviharriadó lesz érvényben a Déli-Kárpátokban, a Kárpát-kanyarban és az Erdélyi-szigethegységben. Az érintett térségekben 70-80 km/h-s sebességgel fúj majd a szél.Hétfő 22 órától kedd 20 óráig másodfokú (narancssárga jelzésű) hóviharriadó lesz érvényben 1600 méter fölött a Déli-Kárpátokban, a Kárpát-kanyarban. A szél sebessége elérheti a 120-140 kilométert óránként, hótorlaszok kialakulása várható, a látótávolság jelentősen lecsökken.A figyelmeztető előrejelzés Fehér, Argeş, Brassó, Buzău, Kolozs, Krassó-Szörény, Kovászna, Dâmboviţa, Gorj, Hunyad, Mehedinţi, Prahova, Szeben és Vâlcea megyét érinti.

