Vasárnapi adatok: a tesztek 31 százaléka lett pozitív

A jelentés szerint az elmúlt 24 órában 75 koronavírussal diagnosztizált személy hunyt el, ugyanakkor még korábban elhunyt 7 személyt is a mostani jelentésbe számítottak. Közülük 80 áldozat más betegségekben is szenvedett, 61-en oltatlanok voltak. Vasárnap így már 60 642-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.Ami a kórházban ápolt betegeket illeti: jelenleg 11 160 személyt kezelnek kórházban koronavírus-fertőzéssel, 454-gyel többet, mint előző nap. Intenzív terápiás kezelésre 1065 beteg szorul - 23-mal több, mint egy nappal korábban -, közülük 917-en oltatlanok. A kórházban kezelt páciensek között 842 kiskorú van, és közülük 24-et ápolnak az intenzív osztályon.Az ország 57 városában meghaladta a 20 ezreléket az ezer lakosra számított új koronavírusos megbetegedések elmúlt két hétben jegyzett száma - tájékoztatott vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).A városok közül a legmagasabb fertőzöttségi rátát - 42,28 ezrelék - az Ilfov megyei Otopeni-ben jegyzik, de magas az incidencia a Kolozs megyei Désen (34,89), Temesváron (37,03), Kolozsváron (35,08), Nagyszebenben (38,39), a Kolozs megyei Szamosújváron (34,76) és Gyulafehérváron (34,63) is.Összesen 312 városban haladja meg a 3 ezreléket a fertőzöttségi mutató.

