"Új internacionálé ördögi oltárával" riogat a Fidesznek kampányoló Csűry István püspök

, és márkásnak hazudott zajoknak sem hihetünk. Semmi sem kell, ami nem eredeti nemzeti és megpróbált keresztyén. Különbséget kell tennünk mi az eredeti nemzeti, és mi az, ami annak álcázza magát. Hangzatos elnevezések mögött rejtőzik a nemzetárulás, hízelgő testvéri mosolyok mögött van a nemzeti tudat felszámolása új internacionálé ördögi oltárán".A Királyhágómelléki Református Egyházkerület hivatalos weboldalán nem találtunk arra utaló bejegyzést, hogy a püspök üzenete kizárólag a saját személyes véleményét és nem az egyházkerület álláspontját tükrözné, annál is inkább, mivel kimondottan a református lelkészekhez irányítja a magyarországi választásokon szavazni óhajtó híveket.A teljes bejegyzés itt olvasható:

Az egyik bekezdésben ugyanakkor kifejti véleményét azokról az erdélyi értelmiségiekről is, akik a napokban épp egy petíciót indítottak a pluralizmus, a dialógus és az erdélyi szabad nyilvánosság reményében:"Sajnálattal és mélységes felháborodással tekintjük azokat, akik nemzetünk életét még mindig kísérleti terepnek gondolják. Kísérleteznek bukott ideológiák és hatalmak visszacsábításával.

kérdezzük meg akár lelkészeinket is"

Az elöljáró egyáltalán nem rejti véka alá, hogy a kampányhajrában kinek szurkol a magyarországi országgyűlési választásokon, megköszönveés a Fidesz-KDNP frakciónak a lehetőséget, hogy az erdélyi magyarok is leadhatják voksukat a pártlistákra."Nagy hibát követnénk el, ha nemzetünk sorsának utóbbi néhány évét figyelmen kívül hagynánk"- így buzdít szavazásra a református püspök, majd emlékeztetőül leírta: "regisztráljon az, aki még nem tette, pontosítsa adatait, akinek változott. Állítsuk ki a szavazólapokat helyesen, ha valamit nem tudunk

Az erdélyi egyházak vezetőitől megszokott üzenetekhez képest is igen erős politikai bejegyzéssel állt elő a Facebookon Csűry István , a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke.