Felmérés: a romániai egyetemistákhoz közelebb állnak a vallási nézetek, mint az evolúcióelmélet

A szerző szerint egyre több szakértő állítja, hogy az evolúcióelmélet ismerete kulcsfontosságú a modern tudomány alapvető kérdéseinek megértéséhez, mint például a globális felmelegedés, a genetikailag módosított szervezetek, a világjárványok kialakulása, a fajok kihalása és a biológiai sokféleség válsága. Viszont a kulturális, társadalmi és vallási vonatkozásai miatt ez a téma számos európai országban még mindig érzékenynek számít.Egy európai kutatókból álló nemzetközi csoport először elemzett ki egy 26 európai ország 9200 elsőéves hallgatója körében végzett felmérést a témában. Az erről szóló beszámoló novemberben jelent meg az Evolution: Education and Outreach című tekintélyes nemzetközi folyóiratban. Az evolúcióelmélet elfogadottságát több tényezővel, többek között az evolúcióval kapcsolatos elméleti ismeretekkel és a vallási meggyőződéssel összefüggésben értékelték.Az általános következtetés az volt, hogy az elsőéves hallgatók többségben elfogadják ugyan az evolúció elméletét, de az evolúciós folyamatok megértésében jelentős hiányosságok mutatkoznak. Az európai országok között Románia a 26 ország közül a 22. helyen áll az evolúciós elmélet elfogadottsága tekintetében, Szerbia és Szlovákia között helyzkedik el. A legmagasabb elfogadottságot Finnországban mérték, a legalacsonyabbat pedig Bosznia-Hercegovinában.Általánosságban elmondható, hogy azok a diákok, akik alacsony mértékben fogadják el az evolúcióelméletet, alacsony szintű ismeretekkel rendelkeznek az evolúcióbiológiáról, és nagymértékben kötődnek vallásos meggyőződésekhez. Az evolúcióval kapcsolatos ismeretek tekintetében Románia szintén a 22. helyen áll a 26-ból, Görögország és Szlovákia között. Az első helyen a finnországi diákok állnak a legszélesebb tudással, az utolsó helyen pedig a lettországiak. A biológiával kapcsolatos egyetemre járó hallgatók közül a finn és holland hallgatók 100%-a, a spanyol hallgatók 94,8%-a nagyon magas pontszámot ért el az evolúcióbiológiai ismeretek értékelésénél.Az elemzések azt mutatták, hogy az erősen vallásos diákok szignifikánsan kisebb arányban fogadják el az evolúciót, mint a nem vallásos diákok. A valláshoz kötődők körében Románia a 6. helyen áll, Szlovákia és Horvátország között. A legmagasabb pontszámot a bosznia-hercegovinai diákok kapták, a legalacsonyabbat pedig Hollandiában, Finnország és Svédország mérték.A hallgatói hovatartozásra vonatkozó elemzések azt mutatták, hogy a biológiával kapcsolatos karokra járó hallgatók nagyobb mértékben fogadják el az evolúcióelméletet, és sokkal jobb ismeretekkel rendelkeznek, még akkor is, ha csak elsőévesek, mint más karok hallgatói.A válaszok nemek szerinti elemzése azt mutatja, hogy a lányok kisebb arányban fogadják el az evolúcióelméletet, mint a fiúk, ami talán azzal magyarázható, hogy a lányok a fiúkhoz képest nagyobb arányban kötődnek valamilyen vallásos hithez.Az evolúcióelmélettel kapcsolatos ismeretek kialakulásában kulcsfontosságú tényező az iskolai tanterv az általános- és a középiskolában. Bár Romániában tanítanak biológiát a diákoknak, az európai jelentések kiemelik, hogy "az evolúcióval kapcsolatos elvek és folyamatok nem kerülnek explicit módon oktatásra", ellentétben a finn oktatási rendszerrel, ahol az evolúciót explicit módon tanítják az általános- és a középiskolákban, és ahol a diákok nagyon magas pontszámokat értek el az evolúciós elmélet ismeretében és elfogadásában.

