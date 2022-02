Rafila: több mint 10 millióan eshettek már át a fertőzésen; áprilisban „visszatérünk a normalitáshoz”

Alexandru Rafila egészségügyi miniszter vasárnap az Antena 3-nak nyilatkozva elmondta, hogy becslései szerint Romániában több mint 10 millió ember kapta már el a koronavírusfertőzést - írja a Libertatea.



"Legalább 10 millióan megfertőződtek coviddal, mert egyrészt egy erősen fertőző törzsről beszélünk, másrészt egy olyanról, amely esetében a megbetegedettek közül sokaknak nagyon enyhe a tünetegyüttese" - mondta Rafila. A miniszter szerint azért jutott erre a következtetésre, mert a hivatalos adatok szerint Romániában több mint 2 millió ember esett át a fertőzésen, és "a legalacsonyabb szorzó öt"."Tehát legalább 10 millió ember fertőződött meg. Persze, vannak olyan beoltott emberek, akik átesnek a betegségen, mint most, az omikron-hullámban, de biztos, hogy az immunmemória a romániai polgárok többségében megvan" - magyarázta.A Stratégiai Kommunikációs Csoport által közzétett legfrissebb adatok szerint a világjárvány kezdete óta Romániában 2 401 821 koronavírus-fertőzéses esetet regisztráltak, és 1 985 922 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Összesen 60 642 COVID-19-cel diagnosztizált ember halt meg országszerte.

"Tavasszal visszatérünk a normalitáshoz"

Az egészségügyi miniszter a gandul.ro beszámolója szerint úgy véli, hogy a COVID-19 veszélye világszerte véget ér, és Romániában áprilisban az emberek megszabadulnak a maszktól és más korlátozásoktól. "Tavasszal elérjük a normalitást" - mondta.Azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent a normalitás, és mikor esedékes a szigorítások feloldása, Rafila elmondta: a témát ezen a héten európai szinten vitatják meg a franciaországi Lyonban."Az EU egészségügyi- és külügyminisztereinek találkozójára ezen a héten Lyonban kerül sor, és valószínűleg megvitatják a kérdést. A WHO regionális igazgatója is részt fog venni, és remélem, hogy utána közös álláspontot fogunk kialakítani. Elképzelhető, hogy az egészségügyi szabályokat eltörlik. Nem lesz rájuk szükség, ha a betegség terjedési sebessége nagymértékben lecsökken.Sajnos az intézkedések nem lehetnek egységesek, mert az oltottsági arány is eltérő az egyes országokban jelenleg. Amikor bebizonyosodik, hogy ez a betegség egy jelentéktelen fertőzés már csak, amely nem jelent problémát az egészségügyi rendszereknek, és az esetek száma jelentősen csökken, akkor ezt az intézkedést biztosan meg fogják tenni, nem túl hosszú átmeneti időszakkal" - mondta az egészségügyi miniszter.Leszögezte, hogy "2022 lesz az az év, amikor a globális közegészségügyi vészhelyzet véget ér".