G4Media: Cîțunak úgy tűnik, hogy a PNL a PSD „függelékévé” vált. És még lejárató kampányokat is folytatnak ellenük

Cîțu a szociáldemokratákat azzal vádolja, hogy az ifjúsági szervezetükön (TSD) keresztül fizetett kampányt indítottak a Facebookon, amelyben a PNRR (Országos Helyreállítási Terv) miatt bírálják őt."Láttam a kormányzó partnerek által ellenem indított, szponzorált kampányokat, ez nem a csapatmunka módja, ez nem tisztességes. Lássuk, hogy ez folytatódik-e. Mondják meg, hogy akarnak-e vagy nem akarnak együttműködni velünk" - mondta Cîțu a PNL ülésén a G4Media forrásai szerint.Cîțu bejelentette, hogy kedden a koalíciós ülésen megvitatják a PSD-vel szembeni elégedetlenséget.A G4Media forrásai szerint a PNL-ben tovább nőtt az elégedetlenség, miután a PSD-sek online kampányt indítottakésellen is.Nagyobb méretű fotóért kattints ide. "Úgy tűnik, hogy mi a PSD függeléke vagyunk. Mindennek van egy határa, és ezt holnap a koalícióban megbeszéljük. A PSD anélkül dob be témákat a nyilvánosság elé, hogy azokat velünk előzetesen megvitatná. Bizarrnak tartom, hogy a párt pénzéből támadják annak a másik pártnak az elnökét, amellyel koalícióban vannak. Nekem úgy tűnik, hogy ez még nem történt meg, de ezt majd a koalícióban megvitatjuk. Láttam néhány fizetett posztot a közösségi médiában. Úgy tálalták nekem, hogy ezek a TSD-től jöttek" - méltatlankodott az ülésen Cîțu.Arra a kérdésre, hogy hogyan értékeli a szociáldemokraták, a koalíciós partnerek hozzáállását, Cîțu a News.ro szerint azt mondta: "Mondtam, hogy inkább a koalíción belül, és nem azon kívül folytatok megbeszéléseket, hogy ne legyenek félreértelmezések".

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 72 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 30 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 167 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 90 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 56 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 130 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 40 Nem sokat gondolkodtam ezen 349