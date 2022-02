Lemondott Dacian Cioloș az USR elnöki tisztségéről

Cioloș és Barna, illetve a Barnát támogatók között feszültségek alakultak ki az utóbbi időben. Cioloș meg szerette volna reformálni a pártot, a Barnához közel álló pártvezetés azonban leszavazta az erre irányuló indítványait egy hétfői gyűlésen.Pártforrások szerint az elnök indítványát a testület 11 tagja támogatta, 14-en ellene szavaztak. Az USR alapszabálya szerint nem kötelező szavazásra bocsátani az ilyen jellegű tervezeteket, Dacian Cioloş azonban ragaszkodott ehhez. Módosító javaslatok benyújtására is volt lehetőség, a pártelnök azonban elutasított a többség által fontosnak tartott változtatásokat, így az indítványa elbukott.Közben Dacian Cioloş bejelentette, hogy hétfőn 18 órától sajtótájékoztatót tart a párt bukaresti székházában.Az USR alelnöke, Dan Barna csütörtök este azt nyilatkozta, hogy Dacian Cioloş kilátásba helyezte a lemondását az országos elnökség aznapi ülésén, ha a vezető testület nem fogadja el a párt átszervezéséről szóló javaslatait.Cioloş másnap azt írta egy Facebook-bejegyzésben, hogy "alternatív vezetőket" kell kinevelnie a pártnak, Dan Barna alelnöknek pedig meglátása szerint "hátra kellene lépnie egyet", és időt kellene szánnia "a politikai újjáépítkezésre".

