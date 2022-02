Macron próbál szót érteni Putyinnal és közvetíteni. Egyelőre jól boldogul

Eredményes tárgyalást folytatott a francia és az orosz elnök hétfőn este Moszkvában.



L’objectif de ma visite à Moscou : la sécurité de tous. pic.twitter.com/GUgyrQvPz4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 7, 2022

Így értékelték mindketten több mint öt órán át tartó eszmecseréjüket, amely az ukrajnai határválság megoldását szolgálná.szerint mindaz, amitjavasol, olyasmi, amire lehet építkezni. A francia köztársasági elnök is úgy látja, hogy döntő napok előtt állnak.Az egyeztetés folytatását helyezték kilátásba, de majd csak azután, ha Emmanuel Macron elutazott Kijevbe, és találkozott az ukrán államfővel - írja a Euronews. A hosszúra nyúlt vacsora után tartott sajtótájékoztatójukon Emmanuel Macron azt fejtegette, hogy a cél és egyben a kihívás is most közös biztonsági garanciákat találni, amelyek összhangban vannak az Európai Unió és az Oroszországgal határos régió államainak alapvető és konkrét érdekeivel, miközben kielégítőek Moszkva számára is. Beszélgetésük során felmerült egy sor javaslat, és ezek, az ő megítélése szerint, közelítik Franciaország és Oroszország álláspontját.Vlagyimir Putyin köszönetet mondott Emmanuel Macronnak azért az erőfeszítésért, amit Franciaország tesz Oroszország és a NATO aktuális konfliktusának rendezéséért. "Annak a konfliktusnak a megoldásáért, amely biztonsági kérdéseket érint, illetve az európai kontinens stabilitását és a kölcsönös bizalom feltételeinek megteremtését célozza az Ukrajna délnyugati részén kialakult válság megoldásával."Az orosz elnök ugyanakkor hozzátette, hogy tárgyalásukról konkrétumokat egyelőre korainak tart nyilvánosságra hozni, és sokadszor is elismételte, hogy Oroszország nem akarja lerohanni Ukrajnát.A Nyugat ezzel együtt továbbra is közvetlen fenyegetésként értékeli azt a jelentős haderő-átcsoportosítást, amit az orosz hadsereg végrehajtott az elmúlt hónapokban.