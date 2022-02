Politológus: fasiszta túlkapás, amit Simion csinált, nagyon keményen kellene szankcionálni az ilyesmit

"Példátlan fasiszta túlkapás, amelyet komolyan szankcionálni kell. (...) George Simion viselkedése elfogadhatatlan, úgy vélem, hogy fel lehet függeszteni a parlamenti mentelmi jogát" - nyilatkozta az RFI-nek Cristian Pîrvulescu politológus a hétfőn a képviselőházban történt erőszakos incidens kapcsán, ahol Virgil Popescu energiaügyi minisztert az AUR társelnöke bántalmazta. Az incidens a plenáris ülésen történt, ahol az USR által az energiaügyi miniszter ellen benyújtott egyszerű indítványt vitatták meg.



"A parlamenti tevékenység egyszerű felfüggesztése nem elegendő. Ily módon az ilyen magatartás továbbra is legitimálva lesz, és fennáll a veszélye annak, hogy

a román politikai életben normává válik.

Ez a stílus a fasiszta és neofasiszta pártokra jellemző, amelyek mindenütt az erőszakot hirdetik. És a Simion úr által tanúsított magatartás, aki pártja minden problémáját el akarja feledtetni, elfogadhatatlan egy demokráciában. Úgy gondolom, hogy a Parlament ennél sokkal messzebbre is mehetne. Úgy gondolom, hogy a parlamenti mentelmi joga is megvonható. Úgy gondolom, hogy ha most nem lépnek, és ha a PSD továbbra is visszafogja magát, és elfogadhatónak tartja ezeket a megnyilvánulásokat, akkor problémáink lesznek" - fejtegette Pîrvulescu.A politológus szerint ez a kép, ahogyan az olasz újságírókat túszul ejtő Șoșoacă szenátor képei, bejárják majd a világot, és azt értik meg belőle sokan, hogy Románia olyan ország, ahol a szélsőségesség rendben van.A kérdésre, hogy volt-e már ilyen incidens a román parlamentben, Pîrvulescu elmondta, hogy talán a két világháború közötti időszakban történhetett ilyen, de azóta nem.