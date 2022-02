Emellett 193 halálesetet jelentettek, amelyek közül 9 a referencia-intervallum előtt következett be. (antena3.ro, hírszerk.)

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 73 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 31 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 168 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 91 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 57 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 135 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 41 Nem sokat gondolkodtam ezen 352