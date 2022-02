Dan Barna nem akar ismét az USR elnöke lenni

Kizártnak tartja Dan Barna, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) legközelebbi kongresszusán induljon a pártelnöki tisztségért.



Az USR alelnöke kedden azt mondta, négy éven át vezette az alakulatot, úgy érzi, sikeres mandátuma volt, de nem tervez ismét versenybe szállni alemondásával megüresedett elnöki tisztségért. "az ideiglenes elnök, és én teljes mértékben megbízom benne. Ugyanakkor azt hiszem, ő a letéteményese annak a bizalomnak, energiának és reménynek, amelyre mindannyiunknak szüksége van" - fogalmazott.Úgy véli, azért sem lenne szerencsés az indulása, mert - bár büszke a négy év alatt elért eredményekre - az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a választópolgárok elvárásai és "sokszor a valóságtól elrugaszkodott vágyai" a pártelnökhöz intézett szemrehányásokban öltenek testet. Ezért úgy gondolja, hogy "a frontvonalban" való megjelenése jelenleg nem válna hasznára az alakulatnak. "Ismerik a vándormadarak V alakú repülését. Egy ideig egy bizonyos madár repül a V csúcsában, aztán helyet cserél egy másikkal. Most Cătălin Drulă van ott. Meglátjuk, maradni fog-e ő, vagy valaki más vállalja át a szerepet" - fogalmazott.Barna beszélt arról is, hogy a következő hetekben elkezdik a tárgyalásokat a párt alapszabályának módosításáról. Meglátása szerint az lenne a leghatékonyabb, ha a statútumról döntő kongresszuson megválasztanák az alakulat új elnökét is.A párt élőről hétfőn lemondó Dacian Cioloş kedden úgy nyilatkozott, hogy mielőbb meg kellene tartani az alapszabály-módosító és tisztújító kongresszust. A politikus azután távozott az elnöki tisztségéből, hogy a párt országos elnöksége elutasította az USR modernizálását célzó programját. Kedden a DigiFM rádiónak nyilatkozva reményét fejezte ki, hogy a testület még nyár előtt megszervezi a kongresszust."Úgy gondolom, hasznos volna mielőbb kongresszust tartani, amelyen tisztázhatnánk néhány kérdést a párt megszervezésével, belső működéssel kapcsolatban. Arra kellett törekednünk, hogy megteremtsük a feltételeket a kettősségek felszámolására. Hogy többé ne beszélhessünk a Barna-táborról, a Cioloş-táborról, a volt PLUS-ról, a volt USR-ről" - magyarázta.Szerinte ha sikerül mindezt nyárig megvalósítani, akkor a pártnak van esélye arra, hogy ősszel valódi ellenzéki erőként lépjen fel, nem csak a bukaresti politikában, hanem a területi szervezetek szintjén is. Ha azonban nem sikerül tiszta vizet önteni a pohárba, és visszaadni a hitet a párt tagjainak, az alakulat rendkívül legyengülve vághat neki a választási esztendőt megelőző évnek - fűzte hozzá.A volt pártelnök úgy véli, hogy a Dan Barnát támogató, illetve a és a Dacian Cioloşt támogató tábor közötti ellentét "mesterséges" fenntartása nem járható út az USR számára. Emlékeztetett: tavaly arra kérte a tisztújító kongresszus előtt Dan Barnát, hogy mindketten lépjenek hátra, ne pályázzák meg az elnöki tisztséget, mert ezzel esélyt adnak a párt "regenerálódására". Ugyanakkor Cioloş szerint az országos elnökségben többséget képező csapat "kevés teret enged a valódi párbeszédnek".Hangsúlyozta, hogy az USR tagjainak elképzelései és jövőképei összeegyeztethetők, de "dolgozni kell még" a párt megszervezésén. Véleménye szerint az USR-nek "nehéz lesz" meggyőznie a választókat, ha nem egy belsőleg koherens alakulat képét mutatja.Cioloş emlékeztetett arra, hogy az országos elnökségben rendszerint 11-14-es szavazataránnyal születtek a döntések Dan Barna táborának javára. 'Én pártelnökként soha nem tudtam meggyőzni legalább egy, két vagy három kollégát a Dan Barna listáján megválasztott többségből egyetlen olyan elképzelésemről sem, ami hozzájárult volna a belső kohézió megteremtéséhez. (...) Úgy gondolom, hogy a fúzió időszakának lejárta után sem kerültek a helyükre a dolgok a pártban" - mondta az USR volt elnöke.