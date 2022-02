Szigorúbban büntetnék a kiabáló, verekedő, az ülést élőben közvetítő vagy bannerekkel tüntető képviselőket

A parlament házszabályának a módosítására nyújtottak be javaslatot a PSD, a PNL és az RMDSZ képviselői a tegnapi ülésen történt események után, amikor is George Simion, az AUR társelnöke rárontott, nyakon ragadta és kiabált az energiaügyi miniszterrel, Virgil Popescuval. Az eset miatt a legfőbb ügyészség is eljárást indított az AUR-os képviselő ellen.



A PNL, a PSD és az RMDSZ képviselői által benyújtott javaslat több szankciót is javasol, kezdve a jutatások részleges megvonásától egészen a felszólalások időszakos korlátozásáig. G4media által közöltek szerint nem csak a képviselők és szenátorok ellenei fizikai és verbális erőszakot akarják betiltani, hanem azt is, hogy bannerekkel, feliratos táblákkal tiltakozzanak az parlament üléstermében, a szakbizottságok ülésein, a házbizottság és a frakcióvezetők bizottságának ülésein, illetve hogy ezeket rögzítsék vagy élőben közvetítsék a telefonjukkal. A G4media szerint ez utóbbit több USR-s képviselő is kritizálta, mondván a PSD, a PNL és az RMDSZ meg akarja szüntetni a parlamenti ellenállás minden formáját. A portál szerint hat hónapig 50 százalékkal csökkenthetnék az illető képviselő vagy szenátor juttatását az említett szabályok megsértéséért. Szintén ezt a büntetést kapna az a képviselő, aki a társa azonosító kártyáját használva az elektronikus rendszerben szavaz helyette.A felszólalási idő három hónapig 10 másodpercben történő korlátozásával is büntetnék azokat, akik fenyegetéseket, rágalmazásokat megfogalmazva kiabálnak egy társukkal. Az említettek miatt megbüntetett képviselők esetében felére csökkenne a felszólalási idő a különböző előterjesztések megvitatásakor, a kormányóra, a miniszterelnök órája és vagy a különböző ünnepi ülésszakok alkalmával.A javaslat szerint - a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően - az üléseket a képviselőház főtitkársága közvetítheti élőben és készíthet felvételeket róluk, illetve a média képviselői, a házbizottság előzetes jóváhagyásával.A PNL, a PSD, az RMDSZ és a kisebbségi képviselők által benyújtott módosító javaslat szövege itt érhető el A házszabály módosításáról szóló tervezetet elküldték az illetékes bizottságnak, amely szerda reggel 9 órakor kezdődő ülésén vitatja meg a kezdeményezést. A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) társelnöke,a téma kapcsán azt nyilatkozta kedden, hogy nem áll szándékában betartani az új szabályokat, ha ezek érvénybe lépnek."Felelősségem teljes tudatában mondom, hogy nem fogom betartani az új szabályt. Továbbra is élőben közvetítem az üléseket a Facebookon, hogy láthassák az emberek a sok aljasságot, ami a képviselőházban történik. (...) Nagyon is helyes, ha megszegjük az emberi szabadságjogokat és az alkotmányt sértő szabályokat. Mindenkit arra biztatok, hogy ha igazságtalan törvénnyel találkozik, szegje meg a szabályt és vállalja a következményeket. Én vállalom" - fogalmazott az AUR társelnöke.