George Simion szerint az ügyészség a médiacirkuszt választotta a komoly ügyek helyett

George Simiont nem aggasztja, hogy a legfőbb ügyészség eljárást indított a parlamentben történt hétfői incidens ügyében, amikor rárontott Virgil Popescu energiaügyi miniszterre.



A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) társelnöke azt mondta ennek kapcsán, hogy vélhetően nincsenek már komoly ügyek Romániában, amelyekkel a vádhatóság foglalkozhatna, "ezért döntött a médiacirkusz mellett". Simion azt állítja, vannak felvételei, amelyeken látszik, hogy Virgil Popescu azt mondja neki: "Üssél meg, üssél meg!". "Jó, hogy nem ütöttem meg, mert politikusként most végem lenne" - fogalmazott. Hozzátette, az energiaügyi miniszter elleni indítványról szóló szerdai szavazáson nem fog úgy eljárni, mint hétfőn, amikor "a pillanat hevében cselekedett".Simion elmondta még, hogy ha beidézik kihallgatásra, elmegy az ügyészségre, megmutatja a felvételeket, és kérni fogja, hogy lépésről lépésre vizsgálják meg, mi történt pontosan. "Én nem ütöttem meg senkit. Szükség lenne egy törvényre a privát szféráról, mert én alapvetően fesztelenebb vagyok az emberekkel, de mások kevésbé barátságosak" - hangoztatta.Szavai szerint nem aggasztja az ügyészség által indított eljárás, jogász kollégái szerint sincs oka az aggodalomra. "Minket inkább az óriási számlák aggasztanak, és ez kellene hogy aggassza Ciucát is, Popescut is, és a többi minisztert is" - nyomatékosította.A legfőbb ügyészség kedden bejelentette, hogy hivatalból eljárást indított a parlamentben történt hétfői incidens ügyében, amikor George Simion, az AUR társelnöke rárontott Virgil Popescu energiaügyi miniszterre. A hatóság hivatalos személy elleni erőszak, valamint közrend- és közcsendháborítás miatt vizsgálódik.