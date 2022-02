Az USR nem ért egyet azzal, hogy betiltsák a képviselőházban a videofelvételek készítését és az ülések közvetítését

Cătălin Drulă, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) ügyvivő elnöke kedd este közölte, hogy az általa vezetett párt képviselői módosító javaslatot fognak benyújtani a képviselőház házszabályának módosítási tervezetéhez, azzal érvelve, hogy vannak benne olyan rendelkezések, amelyek csökkentik az átláthatóságot, ezért el kell távolítani őket.



Javaslataik azon módosítások eltávolítására vonatkoznak, amelyeknek nincs közük a verbális vagy fizikai agresszió betiltásához, hanem megtiltanák, hogy a törvényhozók vagy a plenáris ülésen részt vevő más személyek élőben közvetítsék az üléseket vagy felvételt készítsenek ezekről. Pedig 'semmi eltitkolni való nincs ott', a plénumok nyilvánosak - nyomatékosította Drulă a TVR-nek nyilatkozva.Leszögezte ugyanakkor, hogy az USR 'nyilvánosan elítél mindenféle erőszakos és agresszív megnyilvánulást', és minden olyan intézkedést támogat, mely a román parlamentben a huliganizmus ellen irányul, azonban nem támogatja az átláthatóság csökkentését célzó intézkedéseket.Drulă szerint a régi pártok - a Nemzeti Liberális Párt vagy a Szociáldemokrata Párt - szokása, hogy egy-egy legitim témát arra használjanak fel, hogy vele együtt több olyan módosítást is bevezessenek, amelyek nem rendelkeznek ugyanolyan legitimitással.'Az teljesen jogos, hogy módot találjunk az erőszak elleni küzdelemre - ami tegnap a parlamentben történt, az teljesen elfogadhatatlan -, de az ilyen elítélendő gesztusok elleni küzdelemre irányuló intézkedésektől az átláthatóság csökkentésére irányuló intézkedések - már nem szabad filmezni, vizuális és hangfelvételt készíteni, a sajtónak bizonyos korlátozásokat szabnak - távol állnak. Ezek azt jelzik, hogy a parlament egy letűnt korszakához kívánnak visszatérni, amikor nem igazán lehetett tudni, hogy pontosan mi történik az ajtók mögött' - magyarázta az USR ügyvivő elnöke.A PNL, a PSD, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek képviselőházi frakciója a házszabály módosítását kezdeményezte kedden.A módosítási javaslat értelmében megtiltanák, hogy a törvényhozók vagy a plenáris ülésen részt vevő más személyek élőben közvetítsék az üléseket vagy felvételt készítsenek ezekről. A szabály érvényes lenne a házbizottság, a frakcióvezetők bizottsága és a szakbizottságok üléseire is. A javaslat szerint - a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően - az üléseket a képviselőház főtitkársága közvetítheti élőben és készíthet felvételeket róluk, illetve a média képviselői, a házbizottság előzetes jóváhagyásával.A javaslat ugyanakkor megtiltja a törvényhozóknak, hogy fizikai vagy verbális agressziót alkalmazzanak képviselő társaikkal szemben.A rendelkezések megsértése a tilalmakat megszegő személynek vagy személyeknek a teremből való azonnali kiutasítását vonná maga után, amelyet az ülésvezetőnek kell elrendelnie. Az ülésvezetőnek jogában áll felfüggeszteni az ülést, amíg az illető elhagyja a termet - áll még a javaslatban.A házszabály módosításáról szóló tervezetet elküldték az illetékes bizottságnak, amely szerda reggel 9 órakor kezdődő ülésén vitatja meg a kezdeményezést.A Nemzeti Liberális Párt (PNL) is jelezte, hogy módosító indítványokat nyújtott be a képviselőház házszabályának módosítási tervezetéhez. Ezek szerint a plenáris ülések és a bizottsági ülések

élőben közvetíthetők vagy rögzíthetők az akkreditált sajtó képviselői által.

A módosító javaslatot a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az RMDSZ frakciója is támogatja.