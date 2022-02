Eljárás indult a cseh milliomos ellen, aki 417 km/h-val száguldott egy németországi autópályán

Németország híres arról, hogy a rendkívül kiterjedt autópálya-hálózatának nagy részén semmilyen sebességkorlátozás nincs. Passer ellen most mégis vizsgálat indult, amiért az egyik, Berlin és Hannover közötti háromsávos autópálya-szakaszon 417 km/h-val repesztett.Bár a hatályos német törvényekben valóban nincs sebességlimit, olyan tágan értelmezhető kitétel azonban szerepel az előírásokban, hogy nem lehet másokra veszélyes módon közlekedni. Ha elítélik Passert, akkor enyhébb esetben pénzbüntetést kap, súlyosabb esetben két év börtönt, bár erre kicsi az esély.Mint korábban írtuk, Németországban próbálgatta Radim Passer cseh milliomos, mennyvel bír menni az új, hipergyors Bugatti Chiron-ja.A száguldásról készített filmecskét feltöltötte a Youtubera, hogy borzonghassanak a békésen autózni vágyok, és hogy irigykedhessen a többi sebességmániás. A felvételt 2 hét alatt 6,6 millióan tekintették meg.A német közlekedési miniszter sem hagyta szó nélkül, hogy Passer lényegében gyorsulási pályának használja a német utakat. "Elítélem az olyan viselkedést, mely veszélyezteti a közlekedők biztonságát. A KRESZ szabályait mindenkinek be kell tartania. Az, hogy egyes autópálya szakaszokon nincs sebességkorlát, nem jelenti azt, hogy mindenki annyival száguldozhat, amennyivel akar" - mondta.Fotó: képernyőmentés

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 74 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 31 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 171 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 93 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 57 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 137 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 42 Nem sokat gondolkodtam ezen 354