Módosították a házszabályt: tilos az élőzés, a felvételkészítés, tilosak a molinók

Az elfogadott határozat szerint ezentúl tilos a képviselőház által hivatalból biztosított közvetítésen kívül más eszközzel vagy módszerekkel élőben közvetíteni a plénum, a házbizottság, a frakcióvezetői bizottság és a szakbizottságok üléseiről, illetve felvételt készíteni ezekről.A képviselők közvetíthetnek élőben az ülésről vagy rögzíthetik azt, de csak a saját frakciójuk számára kijelölt területről vagy - pártfüggetlen képviselők esetén - a számukra kijelölt helyről.A módosított szabályzat azt is előírja, hogy tilos a fizikai és szóbeli agresszió, az agresszív gesztusok használata, a bekiabálás, sértegetés, szidalmazás és rágalmazás a képviselőházban.További újítás, hogy tilos molinókat kihelyezni az ülésteremben és a szakbizottságok ülésén.A szabályszegőket azonnal kiutasítják az ülésteremből.A szabályszegő eltávolítását az ülésvezető rendeli el saját belátásból vagy egy képviselő kérésére, a frakcióvezetők többségének jóváhagyásával. Az eltávolítást a háznagy hajtatja végre a belügyi igazgatóság személyzetének segítségével, függetlenül a kiutasítandó személy által betöltött tisztségtől.Sorozatos szabályszegés esetén az ülésvezető, valamely frakcióvezető vagy egy képviselő kérheti a házbizottságtól az illető szankcionálását.A jogszabály a szankciókra is kitér: ezek szerint a felsorolt szabályok megszegéséért 6 hónapon át 50 százalékos juttatásmegvonás jár.Mint arról beszámoltunk, hat civil szervezet közös állásfoglalásban fejtette ki kifogásait a házszabály tervezett módosítása kapcsán. "Az erőszakos populizmussal szemben a Parlament még átláthatatlanabbá akar válni. A Parlamentben a filmezés és a transzparensek elhelyezésének tilalma a szólásszabadság korlátozása" - írták közleményükben.

