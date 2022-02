Lenácizta a német kisebbség képviselőjét egy AUR-os. A többi párt elítélte a gesztust

A Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) törvényhozói a képviselőház plénumában elítélték, hogy Ciprian Titi Stoica, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kéviselője "nácinak" nevezte a német kisebbség képviselőjét, Ovidiu Ganţot.



PSD-képviselő kijelentette, pártja mélységesen elítéli az AUR politikusának megatartását, és emlékeztetett, hogy Ciprian Titi Stoicának már korábban is voltak hasonló megnyilvánulásai, és ezért szankciókban kellene részesíteni., az USR szenátora elmondta, pártja határozottan elítéli ezt a viselkedést, és felszólítja a hatóságokat, hogy nagyon szigorúan lépjenek fel ebben az ügyben. Szerinte szankcionálni kell az AUR által használt fasiszta címkézést és a párt rendszeres szélsőséges megnyilvánulásait, mert ezek a romániai törvények értelmében bűncselekményeknek minősülnek.liberális képviselő kijelentette, frakciója is elítéli ezt a fajta viselkedést, és úgy véli, a történtek kimerítik a bűncselekmény fogalmát, ezért az illetékes hatóságoknak lépniük kell.RMDSZ-es képviselő is kifejtette, hogy frakciója szigorúan elítéli az "AUR-os elvtárs aranykorszakba illő' kijelentéseit, rámutatva, hogy a 'náci' címkét a rendszerváltás előtti korszakban használták előszeretettel.'A képviselőtársam az AUR teljes frakciójával együtt mentális szinten visszatért az 'aranykorszakba'. Az 'aranykorszakban' használták ugyanis a 'náci' kifejezést ilyen megbélyegző módon. Másrészt attól tartok, hogy korlátozott intellektuális képességei miatt az elvtárs talán nem érti pontosan a náci kifejezést' - mondta Csoma., az USR ügyvivő elnöke szerdán közölte, hogy az ügyben panaszt tett az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD).Ovidiu Ganţ, a német nemzeti kisebbség képviselője szerdán arról számolt be a sajtónak, hogy Ciprian Titi Stoica 'nácinak' nevezte őt. Emiatt felkérte a legfelsőbb ügyészséget, hogy vizsgálja ki az ügyet.'17 éve vagyok tagja a képviselőháznak, de soha nem engedtem meg magamnak a kollégáim sértegetését. Ma (szerda - szerk. megj.) reggel, a házszabályzat módosítását vitató ülésen Ciprian Titi Stoica képviselő nácinak nevezett. Még hozzá is tette, idézem: 'ez a történelmi igazság, nácik vagytok'' - mondta Ovidiu Ganţ.visszautasította Ovidiu Ganţ vádjait, azt állítva, hogy ő a bizottságban alkalmazott módszereket bélyegezte "nácinak", és ezt bizonyítani is tudja, mert "mindent lefilmeztek".A szakbizottság szerda reggel vitatta meg a házszabály módosításáról szóló tervezetet, amelyet a PNL, a PSD, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek képviselőházi frakciója kezdeményezett, miután, az AUR társelnöke hétfőn a ház plénumában rárontottenergiaügyi miniszterre, megragadta a karját, és többször az arcába kiabálta, hogy 'tolvaj vagy!'.