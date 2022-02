Az egyre több drón zavarja a romániai légiközlekedést

A romániai polgári légiközlekedési hatóság adatai szerint az elmúlt négy évben 30 olyan eseményt jegyeztek fel Romániában, amikor drónok zavarták meg a repülőterek tevékenységét.Az egyik ilyen incidens Kolozsváron történt. A Kolozsvár Aréna fölött repülő drónt a SMURD helikopteréből vették észre, a megengedett legtöbb 120 méter helyett 900 méter magasan, egy tiltott zónában. Az incidens kivizsgálása folyamatban van – tájékoztatott, a polgári légiközlekedési hatóság képviselője.2018-ban két, 2019-ben tizenegy, 2020-ban hét és 2021-ben tíz hasonló incidens történt., a kolozsvári nemzetközi repülőtér igazgatója elmondta, találkozót fog kezdeményezni a térség dróntulajdonosaival, mert veszélyes a drónok légifolyosókon történő használata.Azt is elmondta, hogy a tavalyi Untold fesztiválon négy olyan drónt észleltek a tömeg fölött, amelyekre nem volt reptetési engedély.Címplapkép: illusztráció. Fotó: Pexels képe a Pixabay -en.

