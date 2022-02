Két évvel a temetése után derült ki, hogy igaza volt egy fogyatékossággal élő férfinak

A nagyváradi 89 éves férfi még 2017-ben fordult az igazságszolgáltatáshoz, miután orvosi okokból egyik lábát részlegesen amputálták 2015-ben. Az egészségügyi állapota a műtétet követő két évben tovább romlott, így 2017-ben gyakorlatilag már ágyhoz kötött fogyatékosságal élő személy volt, egy régi tömbház negyedik emeletén. Az egyetlen támasza a fia volt, aki viszont nem egy háztartásban élt vele.A Bihar megyei vonatkozó eseteket fölülvizsgáló hatóság (DGASPC) annak ellenére, hogy a jelentésében rögzítette, hogy az illető rossz fizikai állapotban van, mindössze 40-45 kilogramos testsúllyal, és olyan jelentős izomszövetveszteséggel, hogy képtelen segítség nélkül akár felkelni az ágyból, úgy ítélte meg a helyzetét, hogy nem súlyos fogyatékossággal élő személy. Érvelésük szerint csak mérsékelt fogyatékosság állapítható meg az esetében, hiszen csak egyik végtagját amputálták részlegesen: így pedig nem igényelhet anyagi támogatást, hogy egy ápoló segítse napi szükségleteinek elvégzésében.A férfi a döntés ellen felebezett és törvényszéki útra terelte az ügyet, ugyanis teljesen munkaképtelen, ágyhoz kötött fogyatékossággal élő személy volt – amit orvosi és szociális szakértői vizsgálat is megállapított.A megyei törvényszék igazat adott neki, elismerve, hogy a DGASPC döntése önellentmondásos, és a szakvélemények nem támasztják alá. Ám 2019-ben ezt a határozatot felülírták, kimondva, hogy nem jogosult a támogatásra, mivel a műtét utáni állapota mégsem kerülhet a súlyosan fogyatékossággal élők csoportjába.Ezt követően az ügy az Európai Emberi Jogi Bíróság elé került. Bár az idős ember 2020 tavaszán elhunyt, a bíróság úgy döntött, hogy az örököseinek megmarad a joga Romániát perelni – így az ügy folytatódott.2022. február 8-án született meg a döntés, ami kimondja, hogy Románia jogsértést követett el az érintettel szmben. Az ítélet szerint az időközben elhunyt felperes egészségügyi és fogyatékossági helyzetét figyelembe véve, Románia megsértette az érintett önállósághoz és méltósághoz való jogát, mikor nem biztosította számára a lehetőséget ennek érvényesülésére: „hagyták, hogy egyedül boldoguljon, és a hatóságok nem ajánlották fel számára azt a folyamatos támogatást, amire szüksége lett volna” – indokolták a döntést a bírók.A Libertatea beszámolója azt is megemlíti, hogy Románia a támogatás megvonásával 2 631 lejt „spórolt”, ami a közepes és a súlyos fogyatékossággal élők támogatásának a különbsége.A CEDO ítélete szerint Románia köteles kártérítésként 8 ezer eurót fizetni az érintettnek – azaz az örökösének.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága februárban igazat adott annak a két éve elhunyt férfinak, aki azért fordult a strasbourgi igazságszolgáltatáshoz, mert bár olyan súlyos egészségügyi helyzetben volt, hogy fel sem tudott kelni az ágyból, a romániai hatóságok úgy ítélték meg a helyzetét, hogy képes az önellátásra – számolt be a Libertatea .