Dominic Fritz szolidaritást vállal az AUR agressziókampányának célpontjává váló romániai német közösséggel

Elítéli Dominic Fritz temesvári polgármester a Romániai Német Demokrata Fóruma tagja, Ovidiu Ganţ képviselő elleni verbális agressziót, amit Ciprian Titi Stoica Temes megyei AUR-szenátor követett el szerdán a parlamentben – közölte a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR).



Az USR Temes megyei szervezetének elnöki tisztségét is betöltő elöljáró közölte, szolidaritást vállal a romániai német közösséggel, amely az ország korszerűsítéséhez való jelentős hozzájárulása ellenére „az anarchista AUR agressziókampányának célpontjává vált”. A közleményben emlékeztettek, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselőitárselnök vezetésével a temesvári városházát is „megostromolták”, és hasonló szidalmakat szórtak a polgármesterre.Dominic Fritz bejelentette, csatlakozik az USR ügyvivő elnöke,kezdeményezéséhez, aki jelentette az esetet az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál. A temesvári elöljáró ugyanakkor felkérte a parlamenti pártok vezetőit, illetve a PNL és a PSD törvényhozóit, hogy ítéljék el ezt a fajta, „a politikai osztályt és a társadalmat is mérgező” diskurzust.„A hallgatás a bátorítás és a cinkosság egy formája” – nyomatékosította.A német nemzeti kisebbség képviselője, Ovidiu Ganţ szerdán arról számolt be a sajtónak, hogy Ciprian Titi Stoica „nácinak” nevezte őt. Emiatt felkérte a legfelsőbb ügyészséget, hogy vizsgálja ki az ügyet.„17 éve vagyok tagja a képviselőháznak, de soha nem engedtem meg magamnak a kollégáim sértegetését. Ma (szerda - szerk. megj.) reggel, a házszabályzat módosítását vitató ülésen Ciprian Titi Stoica képviselő nácinak nevezett. Még hozzá is tette, idézem: »ez a történelmi igazság, nácik vagytok«”' – mondta Ovidiu Ganţ.Ciprian Titi Stoica visszautasította Ovidiu Ganţ vádjait, azt állítva, hogy ő a bizottságban alkalmazott módszereket bélyegezte „nácinak”, és ezt bizonyítani is tudja, mert „mindent lefilmeztek”.A szakbizottság szerda reggel vitatta meg a házszabály módosításáról szóló tervezetet, amelyet a PNL, a PSD, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek képviselőházi frakciója kezdeményezett, miután George Simion, az AUR társelnöke hétfőn a ház plénumában rárontottenergiaügyi miniszterre, megragadta a karját, és többször az arcába kiabálta, hogy „tolvaj vagy!”.