Frissítés: Megtalálta a rendőrség a Szeben megyében elrabolt 13 éves lányt

"Február 9-én, 21:20 körül jelentették egy 13 éves lány, CĂLDĂRAR MARIA elrablását a Szeben megyei Tălmaciu városából. A nyomozás során kiderült, hogy a kiskorút, miközben egy épület udvarán tartózkodott, négy ismeretlen személy erőszakkal elvitte, és egy fehér BMW típusú autóba ültette, majd ismeretlen irányba távoztakA 'gyermekrablási riasztási mechanizmus' működésbe lépett, és felállítottak egy válságstábot. Kérjük, hogy aki a szóban forgó kiskorú tartózkodási helyéhez vezető adatokkal tud szolgálni, hívja a 112-es egységes segélyhívó számot".Arra kérik a civileket, hogy ne avatkozzanak be, hanem telefonáljanak. Az elrabolt lány barna szemű és barna hajú, narancssárga pihekabátot, piros virágos szoknyát és piros fejkendőt viselt.

