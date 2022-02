Nem zavartatja magát az omikron a vakcina miatt: múlt héten a fertőzöttek közel fele oltott volt

Az intézmény heti jelentése szerint a jelzett időszakban igazolt új koronavírusos esetek 41,4 százalékát Bukarestben, illetve Temes, Kolozs, Konstanca és Prahova megyében regisztrálták.A beoltott fertőzöttek 43 százaléka röviddel az első adag vakcina, illetve több mint hat hónappal a második adag beadása után kapta el a betegséget.A január 31. - február 6. közötti halálesetek 24,8 százalékát Suceava, Konstanca, Bihar, Kolozs és Máramaros megyében jegyezték. Az INSP adatai szerint az áldozatok több mint háromnegyede (78,2 százaléka) nem volt beoltva.A járvány kezdetétől mostanig a koronavírussal összefüggésben elhunytak 86 százaléka 60 év fölötti személy volt. Az áldozatok 54,6 százaléka férfi volt.Az INSP közölte azt is, hogy az elhunytak 93,3 százalékának volt valamilyen társbetegsége.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 77 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 31 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 171 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 93 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 57 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 137 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 42 Nem sokat gondolkodtam ezen 360