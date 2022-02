Az országos diákszervezet beszólt a miniszternek: jó lenne végre eldönteni, hogy fog kinézni a következő tanév!

A 2022/2023-as tanév szerkezetéről szóló minisztériumi javaslat mielőbbi kidolgozását és a társadalmi partnerekkel való megvitatását sürgeti a Tanulók Országos Tanácsa.



A szervezet csütörtöki közleményében emlékeztet, hogyoktatási miniszter több ízben is nyilatkozott a héten a 2022/2023-as tanév szerkezetével kapcsolatos elképzeléseiről, amelyek szerint egyrészt beiktatnának egy októberi vakációt, illetve visszavezetnék a februári szünetet, másrészt pedig módosulna a tanítási napok száma.A Tanulók Országos Tanácsa ennek kapcsán közölte, továbbra is követelik, hogy a tanév szeptember első hétfőjén kezdődjön el és június első péntekén érjen véget. Ez azért fontos, mert az iskolák nagy részében nincs légkondicionáló, így a júniusi hőség jelentősen megnehezíti az oktatási folyamatban részt vevő valamennyi szereplő dolgát - érvelnek.Hozzáteszik, bárhogyan is osztják fel a tanévet, "kiegyensúlyozott" struktúrát követelnek, illetve azt, hogy ennek véglegesítése előtt a szaktárca konzultáljon a tanulói, szülői és pedagógusi szervezetekkel."A múltbeli tapasztalatok azt mutatják, hogy a helyi igényeket figyelmen kívül hagyó döntések csak elmélyítik azokat a problémákat, amelyekkel a tanulók, a tanárok és a szülők nap mint nap szembesülnek" - fogalmaznak a közleményben. A Kolozsvári Rádió szerint Sorin Cîmpeanu azt szeretné, ha a következő tanév szeptember 5-én kezdődne és június 16-án érne véget, mivel Románia azon országok közé tartozik, ahol a legrövidebb a tanév.Sorin Cîmpeanu beszélt a vakációkról is: azt mondta több újdonság is várható a jelenlegi tanévhez képest, a többi között az, hogy októberben minden évfolyamnak lesz egy hét vakációja, nemcsak az óvodásoknak és az elemistáknak, mint jelenleg.Újdonság az úgynevezett zöld hét bevezetése májusban, amikor az órákat többnyire a szabadban fogják tartani.A miniszter szerint a tanévet várhatóan évharmadokra fogják osztani, a jelenlegi félévek helyett.