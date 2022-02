Jövő héten is jelenléti rendszerben folytatódik az oktatás, kevés kivételtől eltekintve

Fizikai jelenléttel zajlik jövő héten az oktatás, kivételt csak azok az oktatási intézmények képzenek, ahol SARS-CoV-2-fertőzés miatt online oktatásra kényszerülnek az osztályok - közölte csütörtökön Andrei Baciu egészségügyi államtitkár.



A hatóságok döntése értelmében egy megyében akkor vezetik be az online oktatást, ha a Covid-betegek kezelésére fenntartott kórházi ágyak 75 százalékban foglaltak az illető megyében. Jelenleg országos szinten 45,7% ez az arány, megyénként pedig 22% és 58% között változik. Marad tehát a jelenléti oktatás jövő héten is, kivételt képeznek azok az iskolák, ahol fertőzési esetek miatt át kell térni az online módszerre - szögezte le az államtitkár.Baciu arról is beszámolt, hogy a kórházi kezelést igénylő Covid-betegek száma csökken, az intenzív osztályon ápolt betegek száma viszont stagnál.