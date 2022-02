171 oltási központot bezárnak, 151-et átszerveznek

Országszerte 171 oltási központ fogja felfüggeszteni a tevékenységét a közeljövőben - jelentette be csütörtökön Valeriu Gheorghiţă, az oltáskampány koordinátora.



Gheorghiţă azt mondta, 322 olyan oltóközpontot azonosítottak, amelyek tevékenysége jelentősen lecsökkent az utóbbi hetekben. Ezek közül 171 központ tevékenységét felfüggesztik. A többi oltóközpont egy részét tesztelési központtá alakítják át, vagy kettős funkció ellátására rendezkednek be: tesztelési és oltási központként egyaránt fognak működni.A dévai autós oltóközpont például már el is kezdte tevékenységét tesztelési központként is - tájékoztatott még Gheorghiţă.