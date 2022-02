Arafat: csökkenőben van az új fertőzöttek száma, a sürgősségeken jelentkező páciensek állapota pedig sokkal enyhébb

Romániában a Covid-19-es esetek száma csökkenő tendenciát mutat - jelentette ki csütörtökön az országos vészhelyzeti bizottság (DSU) vezetője.



'Csökkenő tendenciát tapasztalunk, legalábbis a pozitivitási arányt tekintve most már platóról beszélhetünk, a számok csökkennek, kivéve az intenzív osztályokat, ahol továbbra is enyhén nő a beutaltak száma' - számolt be Raed Arafat a Victoria-palotában tartott sajtótájékoztatóján.Hangsúlyozta azonban, hogy a jelenlegi helyzet egyáltalán nem hasonlító a járvány 4. hullámában regisztrálthoz, a sürgősségeken jelentkező páciensek állapota sokkal enyhébb, sokan nem is szorulnak intenzív terápiára. Nagyon kevés olyan személy van, akinek várakoznia kell, hogy elhelyezzék.Az intenzív osztályokon később fog jelentkezni a páciensek számának csökkenése, miután a megfertőződések apadó tendenciája még egy ideig kitart. Jelenleg még számítani lehet arra, hogy a közelmúltban napi szinten megfertőződött 30-40 ezer személynek egy része néhány napon belül még az intenzív osztályra kerül - magyarázta Arafat.'Múlt héten, február 3-án még 32.671 új esetünk volt, ma 26.466 új fertőzést regisztráltak, tehát ez az első alkalom, hogy olyan adatról számolhatunk be, amely csökkenő tendenciát mutat a napi esetek számában. (...) Ezzel szemben az intenzív osztályokon február 3-án 993 pácienst kezeltek, február 10-én pedig 1146 személyt' - mutatott rá a DSU vezetője.