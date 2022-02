Rafila: márciusban lazítások várhatók, lehet, hogy az oltási igazolásokat sem kérik többé

Lehetséges, hogy a beltéri maszkviselési kötelezettséget is feloldjuk, de fokozatosan vezetjük ki a korlátozó intézkedéseket

"."A korlátozásokat fokozatosan kell feloldani. Az embereknek meg kell érteniük, hogy továbbra is felelősséggel tartoznak embertársaikért" - hangsúlyozta a miniszter."Az utolsó korlátozások, amelyeket feloldanak, ha egyáltalán annak tekinthetők, a maszkok beltéri használatával kapcsolatosak lesznek. A többit illetően valószínűleg vissza tudunk majd térni a normális kerékvágásba, és remélem, hogy a veszélyhelyzetet is fel tudjuk majd oldani, amely már majdnem két éve tart Romániában.

ha elérjük az 1-hez közeli incidenciát, szóba jöhet a közegészségügyi intézkedések újraértékelése, sőt, bizonyos korlátozások, például a digitális oltási igazolás kötelezésének feloldása is

- figyelmeztetett az egészségügyi miniszter, de szerinte ezek az új változatok csak kisebb közösségeket vagy bizonyos veszélyeztetett csoportokat érinthetnek. "Remélem, hogy ez lesz az utolsó hullám, amely komoly problémákat okoz" - mondta Rafila."Ez nem jelenti azt, hogy nem kell betartani továbbra is a megelőző intézkedéseket" - figyelmeztetett.Hozzátette,

"Lehetséges, hogy néhány héten belül elérjük a december közepén mért, 1 ezrelékes fertőzöttségi arányt, és jelentős lazításokat vezetünk be. Ezek közé tartozhat az oltási igazolásról való lemondás, esetleg még a veszélyhelyzet feloldása is" - nyilatkozta az egészségügyi miniszter a Digi24-nek.