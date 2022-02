A Parlament megakadályozta, hogy a fedélzeti kamerák felvételei alapján bírságoljanak. Pl. az agresszív sofőröket

Február 27. után, amint arról a KRESZ módosítása kapcsán mi is beszámoltunk , a rendőrök bírságot szabhatnak ki az agresszív közlekedési magatartásért. Viszont a parlamenti döntés következtében, ha nem látja egy rendőr is a cselekményt, a felvételek használhatatlanok.

A járművezetők tízezrei által beszerzett fedélzeti kamerák, amelyeket azért szereltek fel, hogy legyen bizonyítékuk arra az esetre, ha valami baj történne a forgalomban, használhatatlanok. A Parlament ugyanis elutasította azt a törvényt, amely lehetővé tette volna a rendőrök számára, hogy a közlekedési felvételek alapján bírságoljanak. Ez szinte értelmetlenné teszi még a KRESZ küszöbön álló módosítását is, amely újdonságként büntetné az agresszív magatartást is: ha a rendőr nem látja közvetlenül a bűncselekményt, nem szabhat ki bírságot - tudósít a Digi24.