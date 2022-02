Nem fertőtlenítettek megfelelően, három páciens vesztette el látását fél szemére Csíkszeredában

A kórház belső vizsgálatot indított az ügyben, melynek során „hiányosságokat állapítottak meg a műtétek során használt eszköztár követhetőségére, kezelésére és sterilizálására vonatkozó szabályok betartása terén”., a kórház járványtani szakorvosa pénteken elismerte , a fertőzés a kórházon kívülről került be és a sterilizálási folyamatban történhetett mulasztás. Ez okozhatta a végzetes látássérüléseket.

A kórház gyorsan visszahívta az erős fájdalomra panaszkodó pácienseket, hét személytől vettek mintát, majd két személynél kimutatták a pseudomonas aeruginosa baktérium jelenlétét – tudósított aA Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház végül csütörtökön, február 10-én Facebookon tett hivatalos jelentést az ügyről, ahol megemlítik, hogy a betegek már jobban vannak, mindenkit hazaengedtek a kórházból. A közleményben kifejtik, hogy „három betegnél járt az endoftalmitisz jelentős következménnyel”, de az ő állapotuk is javult, nincsenek fájdalmaik, tüneteik. Kifejtették továbbá, hogy 6 betegnek különböző mértékben romlott a látása a műtött szemén, 5 páciensnél nem okozott, illetve csak kismértékben okozott látásromlást a gyulladás.Pénteken végülkórházmenedzser kiállt a sajtó elé és beismerte, hogy az említett súlyos következmények lényegében azt jelentik, hogy a három személy esetében el kellett távolítani a szemgolyó egy részét (a belső, elhalt szöveteket),