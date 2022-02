Munkahelyi zaklatás miatt fizet 25 ezer lejt a Puck Bábszínház volt igazgatója

A kolozsvári törvényszék a perköltség kifizetése (4 350 lej) mellett 25 000 lejes kártérítést ítélt meg a volt tagozatvezetőnek.Amalia Pecicant tavaly kötelességszegés miatt menesztették. Pecican ezért is indított pert az intézményt ellen, a munkaszerződését felmondó határozat megsemmisítése érdekében. A bíróság ebben a perben született ítélete nem Pecicannak kedvezett, a mostani döntés tudatában kérheti annak felülvizsgálatát.Emanuel Petran 2012-től 2021 májusáig volt a Puck Bábszínház igazgatója. A szakmai körökben jól ismert igazgató pozícióját a Kolozs Megyei Tanács ingatta meg.Petrant ugyanis a volt magyar tagozatvezetők,rendező ésszínész azzal vádolták meg, még múlt év augusztusában, hogy diszkriminálta a magyar tagozatot és annak tagjait. Bár a vádakat az Országos Diszkrimináció-ellenes Tanács és a Puck belső vizsgálata sem igazolta vissza, a megyei tanács alintézményei közé tartozó Puck Bábszínház igazgatója kisebb értékelést kapott a botránysorozata után igazgatói beszámolójára, akinek pozícióját így későbbmegbízott igazgató vette át.A botránysorozatról többek között a Transindex is beszámolt, legutóbb ITT

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 77 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 31 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 175 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 95 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 59 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 140 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 42 Nem sokat gondolkodtam ezen 362