Romániába látogatott a NATO-főtitkár, majd elmondta, az országot nem hagyják cserben

Románia nincs egyedül, a NATO-csapatok jelenléte üzenetet küld az észak-atlanti szövetség egységéről - nyilatkozta pénteken a Konstanca megyei Mihail Kogălniceanu légi bázison tett látogatása alkalmával Jens Stoltenberg. A NATO-főtitkár szerint fennáll a "valós kockázata" annak, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát.



"Német és olasz harci repülők vannak itt, hogy megvédjék szövetségeseinket és megvédjék az önök légterét" - jelentette ki aállamfővel közösen tartott sajtótájékoztatón.Stoltenberg rámutatott, a mintegy ezer amerikai katona Romániába érkezése a transzatlanti egységről és az Egyesült Államoknak az Európa védelme melletti elkötelezettségéről árulkodik."A szövetségesek megerősítik a NATO-jelenlétet e kritikus időszakban innen, a fekete-tengeri térségtől egészen a balti térségig" - tette hozzá Stoltenberg, hangsúlyozva, jövő héten összeülnek a tagországok védelmi miniszterei, hogy a keleti szárny további megerősítésének lehetőségeiről egyeztessenek.Stoltenberg kiemelte, a NATO egy kollektív védelmet szolgáló szövetség, amelynek a célja a béke megvédése.A Fekete-tenger térsége stratégiai jelentőségű a NATO számára - nyomatékosította a főtitkár, hozzátéve, három tagországnak is van kijárata a Fekete-tengerre, olyan közeli partnerországok mellett, mint Ukrajna és Grúzia."Ennélfogva e régió biztonsága rendkívül fontos a NATO számára" - szögezte le.Beszélt arról is, hogy a NATO nyitott a politikai megoldásra Oroszországgal az ukrajnai válság kapcsán, és emlékeztetett, hogy kezdeményezett egy újabb tárgyalási fordulót a NATO-Oroszország Tanács keretében, hogy megvitassák "az európai biztonság szempontjából kulcsfontosságú kérdéseket".Stoltenberg ugyanakkor nyomatékosította, a NATO nem fog az alapelveivel ellentétes kompromisszumokat kötni. Ilyen alapelvként említette azt, hogy az egyes nemzetek szabadon eldönthetik, milyen utat járnak, vagy a NATO ahhoz való jogát, hogy megvédje szövetségeseit."Nincsenek első- és másodrangú tagok. Csak NATO-tagok vannak, és összetartanak" - fogalmazott.Újságírói kérdésre válaszolva Stoltenberg kifejtette, fennáll a "valós kockázata" annak, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát, mivel Moszkva tovább növeli csapatainak számát Ukrajna körül. "De nem tudunk semmi biztosat, ezért folytatjuk a tárgyalásokat Oroszországgal, hogy enyhítse a helyzetet és vállalja a politikai párbeszédet a NATO-val és annak szövetségeseivel" - magyarázta.Jens Stoltenberg rámutatott, "a széles körű invázió" mellett másfajta "agresszív akciók" kockázata is fennáll Oroszország részéről, például megkísérelheti megbuktatni a kijevi kormányt vagy kibertámadásokat indíthat. "Mindezek elegendő okot adnak az aggodalomra, és arra is, hogy legyünk éberek és felkészültek, ha Oroszország erőszakot alkalmaz Ukrajna ellen" - fogalmazott.Klaus Johannis államfő a sajtótájékoztatón elmondta: Románia polgárainak nincs mitől tartaniuk, hiszen az ország "minden biztonsági garanciával rendelkezik".Mint kifejtette, a román haderő készen áll arra, hogy egy esetleges támadás esetén szembeszálljon. Ennek a védelemnek a megerősítésére siettek azok az amerikai katonák, akik a konstancai támaszpontra érkeztek.„Mi nem akarunk senkit megtámadni, csak saját magunk és polgáraink biztonságát akarjuk garantálni. A Deveseluban található támaszpont is védekező célokat szolgál, Oroszország retorikája hamis. A rakétpajzs egy nagyobb védelmi rakétaváz része, nincs mit rejtegetnünk – jelentette ki az államfő.