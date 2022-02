Nemzetközi jelentés az Orbán-kormány külföldi médiabefolyásáról: szócsőnek használják az erdélyi magyar média jelentős részét

A korábbi években voltak RMDSZ-kritikus anyagok, de még ezek is eltűntek az utóbbi időben, különösen a választási kampányok idején. Ez egyértelműen jelzi a jó viszonyt Fidesz és az RMDSZ között. Hasonlóképpen, az RMDSZ által finanszírozott médiumok soha nem kritizálják a magyar kormányt - szögezik le a jelentésben.

Választhatnak az Erdélyi Médiatérnek Fidesz által finanszírozott termékei közül (Székelyhon, Krónika, Főtér, stb.); vagy az RMDSZ által finanszírozott csatornák közül. Ez utóbbihoz tartozik az Erdélyi Magyar Televízió, az Erdély FM, amelyeket a Janovics Jenő Alapítvány által kezel, illetve a Progress Alapítvány által kiadott maszol.ro portál - részletezi a jelentés.A beszámoló kitér a közszolgálati csatornák helyzetére is, amelyről röviden annyit ír, hogy híreket, aktualitásokat, riportokat is közölnek a magyar nyelvű műsorok a román közszolgálati televízióban és rádióban, ám ezeknek vezetőit politikailag, az RMDSZ nevezteti ki legtöbbször.Hányan követik ezeket a sajtóorgánumokat? -teszik fel a kérdést a jelentés szerkesztői. Nehéz tiszta képet alkotni a médiumok közönségének nagyságáról:

Médiaszakértők és oknyomozó újságírók, így az Átlátszó, az Átlátszó Erdély, a Balkan Investigative Reporting Network (BIRN), valamint Közép-európai Egyetem (CEU) Demokrácia Intézetének Média-, Adat- és Társadalomközpontjának közreműködésével elkészült a Nemzetközi Sajtóintézet (International Press Institute/IPI) új jelentése, melyben a Fidesz médiabefolyásolási- és ellenőrzési ambícióit vizsgálják meg a külföldi médiumok esetében. Az összesen 39 oldalas jelentésben részletesen kitérnek arra, hogy a határon túli magyarság médiumai Szerbiában, Romániában, Szlovákiában jelentős anyagi támogatásban részesülnek a magyar kormány részéről, és az Orbán-kormány által támogatott médiumok a Fidesz politikai agendájának a népszerűsítésére hangolhák a közönségüket, sőt egyes esetekben már megfigyelhető a magyar, illiberális fideszes médiamodell lemásolása is.