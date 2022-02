A külügy elrendelte a nem létfontosságú diplomáciai személyzet kivonását Ukrajnából

A minisztérium közleményében emlékeztetnek, hogy Románia nem ismeri el a Krími Autonóm Köztársaság és Szevasztopol városának Oroszország általi illegális annektálását, "ezek a nemzetközi jog szerint továbbra is Ukrajna szerves részeit képezik".

A most kiadott, fokozott óvatosságra intő riasztás az utolsó előtti a román külügyminisztérium által alkalmazott skálán, csak egy szint van még e fölött, amelynek kiadásakor az ország azonnali elhagyására szólítanak fel.

A minisztérium közleménye értelmében meghozták a szükséges intézkedéseket a diplomaták és követségi dolgozók családtagjainak "önkéntes alapon történő" hazaszállítására.A külügyminisztérium "nyomatékosan javasolja" a román állampolgároknak, hogy a biztonsági helyzetre való tekintettel ne utazzanak a Krím-félszigetre és Ukrajna keleti részére, Donyeck és Luganszk térségébe, valamint Ukrajnának az Orosz Föderációval és Fehéroroszországgal határos területeire. A jelenleg Ukrajnában tartózkodó román állampolgároknak azt javasolják, hogy legyenek nagyon körültekintőek és tartsák be az ukrán hatóságok előírásait. A román külügy ukrajnai diplomáciai képviseletén és konzuli hivatalain keresztül készen áll konzuli védelmet és segítséget nyújtani az erre szorulóknak - teszik hozzá.Az Ukrajna területén tartózkodóknak javasolják továbbá, hogy jelezzék tartózkodási helyük koordinátáit az e-consulat.ro platformon (https://www.econsulat.ro/CetateniRomaniInregistrati/Inregistreaza) vagy telefonon, a legközelebbi konzuli hivatalnál (Románia kijevi nagykövetsége - +380936252717, csernovici főkonzulátus - +380635669918; odesszai főkonzulátus - +380955412788; aknaszlatinai konzulátus - +380682140918).A külügy konzuli osztályán külön telefonvonalat hoztak létre az ideiglenesen Ukrajnában tartózkodó és konzuli segítségre szoruló román állampolgárok számára (0040 -751.084.537).