Rafila már a kötelező beltéri maszkviselés eltörlését is belebegtette

Alexandru Rafila ismét rámutatott, a veszélyhelyzet megszüntetésével a korlátozó intézkedések jelentős részét is feloldják. A tárcavezető hangsúlyozta, a maszkviselés elsősorban védelmi intézkedés, és a veszélyhelyzet megszűntével vélhetően nem lesz többé kötelező, zárt térben és zsúfolt helyeken azonban egy ideig még javasolni fogják.Rafila leszögezte, akkor fogják elrendelni a veszélyhelyzet megszüntetését, amikor a járványügyi mutatók a vírus közösségi terjedésének leállásáról fognak tanúskodni.A miniszter ismételten hangsúlyozta a koronavírus elleni oltás fontosságát, főleg a kockázati csoportokba tartozók esetében, a betegség súlyos formáinak elkerülése érdekében.fotó: Alexandru Rafila Facebook oldala

Azok után, hogy Alexandru Rafila egészségügyi miniszter a hétén már bejelentette, márciusban lazítások várhatók , szombaton további részleteket is megosztott. Bár csütörtökön még azt mondta, hogy a beltéri védőmaszk kötelező viselése csak az utolsó korlátozások között lesz, amelyeket a hatóságok feloldanak, szombaton már úgy nyilatkozott, hogy a járványügyi korlátozások jelentős részének feloldása után csak javasolt lesz a beltéri maszkviselés, nem fogják kötelezni azt.