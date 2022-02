Vasárnapi számok: 11 967 új koronavírusos fertőzést igazoltak az elmúlt egy napban

A Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) vasárnapi közlése szerint az utóbbi 24 órában 11 967 személyt diagnosztizáltak SARS-CoV-2-fertőzéssel, ami 6784-gyel kevesebb, mint ahányat szombaton jelentettek. Az elmúlt egy napban összesen 81 koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet regisztráltak, ezek közül egy haláleset korábban következett be.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 77 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 32 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 179 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 96 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 61 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 143 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 44 Nem sokat gondolkodtam ezen 369