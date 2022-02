Az egészségügyi minisztérium azt kéri, aki tüneteket észlel magán, az teszteljen

A minisztérium felkéri a Covid-19 tüneteit (láz, köhögés, fáradtság, fejfájás, ízlelés- és szaglásvesztés) magukon észlelő személyeket, kérjék a tesztelést családorvosuknál, a megyei közegészségügyi igazgatóságnál vagy a 112-es egységes segélyhívószámon.A pozitív teszteredményű személyeket az állapotfelmérő járóbeteg-központokban kivizsgálják, és felírják nekik a megfelelő kezelést. A legközelebbi állapotfelmérő járóbeteg-központot itt lehet kikeresni "Figyelem: a betegség súlyos formái, agresszíven megnyilvánuló tünetek esetén hívják azonnal a 112-es számot" - közölte a minisztérium.A tájékoztatás értelmében a jelenleg intenzív osztályon kezelt 1141 beteg közül 976-an oltatlanok. Ugyanakkor a koronavírussal összefüggésbe hozható 81 haláleset közül 66 oltatlan fertőzöttnél következett be.

