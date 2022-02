Arad: összecsaptak az utcán az UTA és a Dinamo szurkolói

Az incidens a Forradalom sugárúton történt. A térfigyelő kameráknak a közösségi oldalakra is felkerült felvételei szerint a két, botokkal felfegyverkezett szurkolói gárda több tagja verekedésbe kezdett az egyik étterem előtt, az első ligás labdarúgócsapat vasárnap délutáni mérkőzésére kivezérelt csendőri egységek azonban idejében közbeléptek, megakadályozva a konfliktus elharapózását. A csendőrség közleménye szerint az incidensben senki nem sérült meg.A rendőrség hivatalból eljárást indított az ügyben, közrend- és közcsendháborítás, ütlegelés és rongálás gyanúja miatt vizsgálódnak.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 78 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 32 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 179 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 96 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 62 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 144 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 44 Nem sokat gondolkodtam ezen 374