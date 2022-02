Nem akarják Illyefalva és Szászhermány lakói, hogy az ablakuk alatt zúgjon el a Brassó-Bákó autópálya

Két érintett község lakói követelik a Brassót Bákóval összekötő leendő A13-as autópálya nyomvonalának módosítását - jelenti a TVR1. A Kovászna megyei Illyefalva és a Brassó megyei Szászhermány lakói attól tartanak, hogy az út nagyon közel fog elhaladni az otthonukhoz, egyeseknek még az udvarán is áthalad, és kettévágja a falvakat. A leendő A13-as autópálya nyomvonalán található két településnek körülbelül 7-7000 lakosa van.



Tavaly nyáron, amikor a leendő autópálya nyomvonalán lévő települések polgármestereivel zajlottak az egyeztetések az A13-as legjobb útvonaláról, még egy másik nyomvonalról volt szó.illyefalvi polgármester rámutatott, az új nyomvonal több házat, farmot érint, és felteszi a kérdést: miért módosították az egyeztetett nyomvonalat oly módon, hogy immár Illyefalvát szeli át az autópálya, nem pedig Prázsmárt?Az útvonal módosítását a helyiek petícióban kérik.helyi tanácsos szerint ők nem az autópálya ellen vannak, hiszen régóta szeretnék, legyen autópálya, "de nem minden áron", nem úgy, hogy a falujukat kettészeli. Szászhermány lakosai is petíciót indítottak , mert a leendő autópálya kettévágná a falujukat.A két község lakói úgy vélik, hogy a kialakított nyomvonal ráadásul nehezebben megépíthető, mint az, amelyikről korábban szó volt, és drágább is lenne. Átszeli a dombokat, többször átszeli az Oltot, keresztezi a magas-, közép- és kisfeszültségű vezetékeket, és érint védett területeket is. A petíciókat a Közlekedési Minisztériumnak és a megyei hatóságoknak címzik., a CNAIR szóvivője a TVR-nek azt állította, az útvonalat úgy alakították ki, hogy mindent figyelembe vettek a helyi hatóságok, és hogy akkor még az illyefalvi polgármester is egyetértett ezzel az útvonallal. "Nem egy kariókával játszunk egy papíron", fogalmazott, és leszögezte: az útvonalat több tényező határozza meg.A Brassó-Bákó autópálya keresztezi a Keleti-Kárpátokat és összeköti Erdélyt Moldvával. Körülbelül 170 km hosszú lenne, és több mint 2 milliárd euróba kerülne.