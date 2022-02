Csíkszereda: büntetőeljárás indult a kórházi fertőzés miatt megvakult betegek ügyében

Szolgálati hanyagság és gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indított büntetőeljárást a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság azon betegek ügyében, akik a Pseudomonas aeruginosa baktériummal fertőződtek meg, miután megműtötték őket a Csíkszeredai Megyei Kórház Szemészeti Osztályán.



Az IPJ Hargita szóvivője,megerősítette, a rendőrök hivatalból indítottak eljárást.A látásvesztést szenvedett személyek részéről feljelentés nem érkezett a rendőrségre – írja a Székelyhon az ügy kapcsán.Február 11-én, pénteken a Megyei Tanács elnöke,bejelentette, hogy kivizsgálást indított az ügyben, a csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba küldte a megyei tanács elnökének ellenőrző szervét.A Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság (DSP) összesen 30 000 lejes bírságot szabott ki az ügyben. A DSP vezetője,pénteken az Agerpresnek elmondta, hogy hat személyt szankcionáltak a szemészeti osztályon, köztük a főnővért és az osztályvezetőt, összesen 26 000 lejre, illetve további öt személyt összesen 4 000 lejre, ugyanakkor nemcsak bírságoltak, hanem figyelmeztetéseket is kiadtak. Súlyos problémákat találtak a sterilizációs intézkedések betartásával kapcsolatban, és az eljárásokat, még ha léteztek is, nem tartották be - nyilatkozta Tar Gyöngyi.