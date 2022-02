Rafila: amint stabilan csökken az intenzíven kezeltek száma, enyhíthetjük a korlátozásokat

A napi esetszámok azt mutatják, hogy a járvány csökkenőben, azonban ahhoz, hogy a korlátozások feloldásáról, illetve a veszélyhelyzet megszüntetéséről beszélhessünk, még két másik mutatónak is hasonló javulást kellene mutatnia - erről beszélt Alexandru Rafila egészségügyi miniszter hétfői sajtótájékoztatóján.



Mindenekelőtt a kórházba kerültek számának csökkenését kellene elérnünk, különösen az intenzív terápián kezelt betegek számának csökkenét. Azokban az európai országokban, ahol a korlátozások többségének megszüntetéséről döntöttek, kevés ember kerül az intenzív osztályokra - mutatott rá a miniszter a sajtótájékoztatón.

Más országokhoz hasonlóan mi is tervezzük a korlátozások feloldását, de csak óvatosan, és akkor kerülhet erre sor, ha az intenzív terápián lévő betegek száma stabilan csökkenést mutat

- jelentette ki Rafila.Az Omikron törzs adja az összes szekvenált minta több mint 90%-át; az intenzív terápián lévő betegeknél nyolcból csak egy fertőzött a Delta törzzsel. Rafila azt is elmondta, keddre körülbelül 25 000 esetre számít, és a hét folyamán valószínűleg napi 20 000 eset alatti számokat fogunk regisztrálni.A miniszter, aki múlt héten már beszélt arról, hogy nemcsak a kültéri, hanem a beltéri maszkviselés kötelezettségét is belátható időn belül feloldhatják, most azt mondta, hogy amint az intenzív terápián kezelt koronavírusos betegek száma stabil csökkenést mutat,

valószínűleg az első enyhítés a kültéri maszkviselés kötelezettségének eltörlése lesz.

Újságírói kérdésre, hogy ez körülbelül mikorra várható, azt válaszolta,

valószínűleg két-három héten belül, amennyiben továbbra is csökkennek az esetszámok.

Azokban az országokban, ahol feloldották a korlátozásokat, a beoltottak aránya 70-80%

- hívta fel a figyelmet ismét Rafila. A veszélyhelyzet feloldásáról a kormány hozza meg a döntést a járvány kezelésében részt vevő összes szereplővel közösen. A miniszter minden állampolgárt arra kér, még legyen egy kis türelemmel, tartsa be a szabályokat, és oltassa be magát.Hétfőn egyébként 17 órától kormányülést tartanak, éskormányfő is sajtótájékoztatót tart.