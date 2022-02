Borboly lemondását követeli az EMNP a kórházi fertőzés miatt megvakult betegek ügyében

Az Erdélyi Magyar Néppárt Hargita megyei szervezete azonnali lemondásra szólítja fel Borboly Csabát, Hargita Megye Tanácsának elnökét. Mint ismeretes, három beteg elveszítette a látását az egyik szemére a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban, miután a szemészeti osztályon súlyosan megfertőződtek.



"Az elmúlt években már megszokhattuk, hogy Hargita Megye Tanácsának első embere a megye vezetését elsősorban a közösségi médiában tartja célravezetőnek. Nem telhet el úgy hét, hogy ne szembesülnénk az újabb és újabb sikerpropagandával, az élő bejelentkezéseken keresztül harsogott, valósnak vélt, ám a mindennapokban alig vagy egyáltalán nem érzékelhető megvalósításokkal. Borboly Csaba és az általa vezetett megyei tanács, mely a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház fenntartója is, most azonban átlépett egy határt: a sorozatos mulasztások következményeként több ember is maradandó egészségkárosodást szenvedett. E tényt semmiféle sikerpropaganda és kommunikációs trükk nem fedheti el" - írja az EMNP.A párt követeli az elmúlt tíz év kórházi fejlesztéseinek és közbeszerzéseinek azonnali felülvizsgálatát, valamint a vizsgálati eredmények nyilvánossá tételét; az eset széleskörű kivizsgálását, a felelősök megállapítását, valamint a megfelelő szankciók meghozatalát."Meggyőződésünk, hogy az a legkevesebb elvárható a Borboly Csaba vezette megyei tanácstól, hogy – a kórház fenntartójaként, áttételesen pedig a páciensek megkárosítójaként – ajánljon fel az elszenvedett egészségkárosodással arányos anyagi kártérítést" - írják.Borboly egyébként közösségi oldalán szerdára ígért további tájékozatatást "a szemészeti osztályon történt sajnálatos esetről". "Zajlanak a kivizsgálások" - írta.