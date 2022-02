A fejlesztési minisztérium többlettámogatást ad a távfűtést működtető önkormányzatoknak

A kormány tegnapi döntése értelmében több támogatást nyújthat a fejlesztési minisztérium azoknak az önkormányzatoknak, ahol gázzal működő kazánházakkal oldják meg a távfűtést – jelentette be Cseke Attila.



A szaktárcavezető elmondta: az eredeti, 400 millió lejes költségkeret határainak meghaladása nélkül, a januári és februári számlák kifizetésére nyújthat a minisztérium többlettámogatást az önkormányzatoknak, amennyiben azok kérelmezik azt.A hatályos rendelkezés értelmében, a novemberi és decemberi hónapokra, amennyiben a távfűtéshez szükséges gáz ára meghaladta a 0.25 lej/kilowattot, akkor a költségtöbblet 50%-át a fejlesztési minisztérium fedezte. Az új rendelkezés értelmében nemcsak a költségtöbblet felét biztosíthatja a szaktárca, hanem akár a másfélszeresét a januári és februári számlák esetén.Mint ismeretes, Gyergyószentmiklóson, Székelyudvarhelyen, Temesváron és Brassóban, de Nagyváradon és Aradon is gázzal működő kazánházakkal oldják meg a távfűtést, a minisztérium már kiutalta a novemberi és decemberi számlák fedezésére a támogatást a hat önkormányzatnak. A következő hónapokban pedig, ezen kívül, Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy is részesülni fog a benyújtott számlák alapján ebben a támogatásban – hívta fel a figyelmet a miniszter.Az elfogadott jogszabály ugyanakkor annak a lehetőségét is megteremti, hogy az önkormányzat önerőből biztosítsa a távfűtési szolgáltatás folytonosságát ott, ahol megvan erre a szükséges fedezet.